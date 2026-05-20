横浜Mは20日、公式サイトを更新。昨年7月5日に開催した明治安田J1リーグ第23節の横浜M―横浜FCによる“横浜ダービー”において発生した一部サポーターによる違反行為について、損害賠償金の支払いを含む示談が成立したと発表した。40人の違反者が約580万円の損害賠償金を支払う。対戦相手の横浜FCも同日、公式サイトで同様の発表を行った。横浜Mは昨年7月5日に行われた横浜FCとの横浜ダービーで、試合会場のニッパツ三ツ沢球技