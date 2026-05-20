◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館） 10日目まで8勝2敗で6人が並ぶ、大混戦模様となっている夏場所。前日まで首位に並んでいた東前頭17枚目の藤凌駕（23＝藤島部屋）は、西前頭10枚目の伯之富士（22＝伊勢ケ浜部屋）と対戦。敗れて3敗目を喫した これが初顔合わせ。頭と頭で激しくぶつかり合い、まわしを取ろうとお互いに激しくせめぎ合う。土俵中央で組み合ったところで、左にいなした伯之富士の動きについてい