NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。楽天は前田健太投手を1軍登録、宋家豪投手の登録を抹消しました。今季11年ぶりの日本球界復帰となった前田投手は、これまで4試合に先発登板するも防御率4.41といまだ勝ち星がついていません。今月7日に登録抹消となりましたが、13日に行われた2軍戦で7回7奪三振1失点の好投。この日、日本ハム戦に先発予定で、NPB復帰後初勝利を目指します。一方、抹消となった宋投手は、今季ここまで14試合