【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は20日、11月にアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開かれる中国で、プーチン大統領とトランプ米大統領が会談する可能性があると述べた。ロシアメディアが伝えた。