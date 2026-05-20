日テレ東京V―メルボルン・シティー前半、先制ゴールを決めチームメートと喜ぶ日テレ東京Vの塩越（左端）＝水原（ゲッティ＝共同）【水原（韓国）共同】サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は20日、韓国の水原で準決勝が行われ、日テレ東京Vはメルボルン・シティー（オーストラリア）を3―1で下し、決勝に進んだ。女子ACLは昨季から始まり、初出場の日テレ東京Vは日本勢初制覇を目指す。前半早々に塩越、真城