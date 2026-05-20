元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子（54）が20日、自身のインスタグラムを更新。自宅で起こった“まさかの出来事”を伝えた。木佐は号泣する絵文字とともに「OMGOhNo」と書き出し、「今朝コーヒーカップを取ろうと棚を開けたらまさかの光景がぁぁぁ」と報告。「昨夜作って冷蔵庫に入れたはずの麦茶が」と、キッチンの棚に置かれた麦茶ポットの写真を披露した。そして「三度見しました何故あなたはそこに！