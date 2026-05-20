ボートレース徳山のG3オールレディースは20日、3日目が行われた。2日目まで1、6、1着と出入りの激しい着取りが続いていた地元・山口支部の佐々木裕美（46）は3日目4R、4コースから3着。今節初の中間着に終わったが、スタート後は少しのぞきかけたように、スリット近辺は変わらず好ムードだ。「なんとなくだけど、方向性はつかめてきたかな。エンジンの良さで伸びている気がしますね。少し乗りづらさはあるけど、全く乗れない