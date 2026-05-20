【楽天ブックス：Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）】 5月20日 販売再開 楽天ブックスにて「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」の販売が再開されている。 値上げが目前に迫っているSwitch2だが、本日5月20日に楽天ブックスにて販売が再開された。今回は5月30日以降の入荷予約分で、値上げ前の価格で購入可能となっている。 また、Switch2本体とソフト、周辺機器のセット商品