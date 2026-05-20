◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・博志投手が２０日、出場選手登録された。親族に不幸があったため、１５日に「慶弔休暇特例対象選手」として登録を抹消。今季から新設された制度で、ＮＰＢでは初めての適用となった。通常なら必要な１０日間を待たずに再登録が可能。復帰戦となった１９日のファーム・リーグ広島戦（京セラドーム大阪）では、１イニングを７球で無失点に抑えて