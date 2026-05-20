元宝塚歌劇月組トップスターの女優・紫吹淳が２０日、大阪・梅田のヒルトンプラザイーストで２２日に開店する仏インテリアブランド「リーン・ロゼ」の国内７店舗目となる直営店「リーン・ロゼ梅田」のプレオープンイベントに出演。約３０年間使用してきた「猫足」の家具を「リーン・ロゼ」で更新する意欲を見せた。自宅には宝塚時代の約３０年前に購入したという猫足の大理石テーブルやソファがあるという。大事に使ってはきた