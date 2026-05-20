高市早苗首相と野党６党の党首による今国会初の党首討論が２０日、国会で行われた。トップバッターに立った国民民主党の玉木雄一郎代表は、この日韓国で行われた日韓首脳会談から帰国した高市早苗首相に対し「総理、韓国お疲れ様でした。素晴らしい外交成果だと思います」と絶賛。「高市総理の外交的リーダーシップを高く評価し、心から敬意を表したい」と述べ、補正予算編成の必要性などについての質疑に移った。高市首相は「