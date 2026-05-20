5月19日、上皇ご夫妻はご静養のため神奈川県の葉山御用邸に入られた。「同月10日に予定されていた大相撲ご観戦は、美智子さまに少しお疲れの様子がおありだったことから、91歳というご年齢も踏まえ、念のためお取りやめになっています。葉山でのご静養は昨年10月以来ですが、今回のご滞在中はゆっくりと過ごされるそうです」（皇室担当記者）上皇ご夫妻は、葉山ご静養の際には御用邸の裏にある小さな岬「小磯の鼻」で、毎回のよう