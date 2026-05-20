◆大相撲夏場所１１日目（２０日・両国国技館）西前頭１３枚目・玉鷲（片男波）は、同１１枚目・金峰山（木瀬）を突き落とし、９連敗のあと、２連勝とした。攻め込まれ土俵に詰まったが、逆襲の突き押しから、左から強烈に突いて白星とした。幕内残留を確定させるためには、６勝以上が必要だが、この日も踏みとどまった。４１歳の鉄人は今場所が幕内在位１００場所目。この日の勝利で、幕内勝ち星が７１４勝となり、歴代７位の