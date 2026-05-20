◇大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が東２枚目・佐田の海（境川）をはたき込んで６勝５敗とした。頭で当たった立ち合いから前に圧力をかけ、右手で佐田の海の首根っこを押さえ、右に少し回りながらはたき込んだ。「前に出る意識が強かったですね。いいはたきだったと思います」と納得顔だった。９日目と１０日目の相撲は前に圧力をかけることなく引いたしまった。この日は圧力を