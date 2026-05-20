◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）東幕下２枚目・嵐富士（伊勢ケ浜）が、西幕下３枚目・荒篤山（荒汐）を押し出して、４勝２敗とした。来場所の新十両昇進に前進する勝ち越しに「ホッとした。今場所は新十両昇進に近い場所だったが、それでも意識せずに一番、一番、自分の形で取れるように臨んだ」と話した。自己最高位で勝ち越しにつながった要因については「稽古量だと思う。普段から部屋の幕下上位の力士と