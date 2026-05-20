元宝塚歌劇月組トップスターの女優・紫吹淳が２０日、大阪・梅田のヒルトンプラザイーストで２２日に開店する仏インテリアブランド「リーン・ロゼ」の国内７店舗目となる直営店「リーン・ロゼ梅田」のプレオープンイベントに出演。星組時代の１９９６年に「エリザベート」で暗殺者・ルキーニ役を演じた縁で、今年８年ぶりに上演される同ミュージカルに出演する現役花組生の“ルキーニ”にエールを送った。紫吹が腰を下ろしたの