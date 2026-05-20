先週の鞍馬Ｓを勝ったフリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）は北九州記念（７月５日、小倉・芝１２００メートル）に挑戦する。谷川岳Ｓ１着のランフォーヴァウも同Ｇ３へ。谷川岳Ｓ１０着のアルテヴェローチェは安土城Ｓ（５月３１日、京都・芝１４００メートル）に向かう。新潟大賞典５着のヤマニンブークリエは七夕賞（７月１２日、福島・芝２０００メートル）を目指す。アンタレスＳ