◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）阪神・元山飛優内野手が出場選手登録を抹消された。開幕からコンディション不良でファーム生活が続き、５月９日に初めて出場選手登録された。同日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）で代打出場し、そこから計４試合で４打数１安打１打点だった。代わって、この日先発の茨木秀俊投手が出場選手登録された。