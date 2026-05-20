クラブがリリースで発表横浜F・マリノスは5月20日、2025年7月5日に開催された明治安田J1リーグ第23節の横浜FC戦に関連して発生した、一部サポーターによる違反行為について、損害賠償金全額の支払いを含む示談が成立したと発表した。これによりすべての対応が完了したという。 事案は試合当日の16時15分頃、ニッパツ三ツ沢球技場場外において、一部サポーターが規制線を越えて行進し、その過程で発煙筒およびロケット花火を複