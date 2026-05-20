１２日、湖北省随州市で、水泳を練習する劉三華さん。（武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢5月20日】中国湖北省随州市で風を切って走る1台の自転車。乗っているのは劉三華（りゅう・さんか）さん（19）だ。背を丸め、首でハンドルを押さえて方向を調整し、止まる時は膝でブレーキレバーを挟む。劉さんは生まれつき両腕がなかった。生後3カ月の時、同省公安県の福祉施設に置き去りにされ、当時の施設長だった劉徳芬