２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比７．３５ポイント（０．１８％）安の４１６２．１８ポイントと反落した。投資家心理がやや悪化する流れ。米長期金利の上昇や、中東情勢の不透明感が重しとなっている。１９日の米債券市場では、原油相場の高止まりを背景に長期金利の指標となる米１０年債利回りが大幅上昇し（債券価格は急反落）、一時は約１年４カ月ぶりの高水準を付けた。年内の米利上げ観測も