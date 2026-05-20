大手医療機器メーカーの「フクダ電子」は、創業家の2代目である福田孝太郎会長が1億5000万円以上にのぼる巨額の会社経費の“不適切利用”を行っていたと発表した。しかし、フクダ電子の株主であるアメリカの資産運用会社は、福田会長について、「フェラーリなどのスポーツカー・クラッシックカー30〜40台を継続的に会社駐車場に駐車していた」「380万円の高級ワイン・ロマネコンティを飲んだ代金について、出席者名を虚偽申告した