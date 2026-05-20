ポルトガルサッカー連盟は日本時間19日、FIFAワールドカップ2026に臨む“27名＋1”を発表。41歳となったクリスチアーノ・ロナウド選手がメンバー入りし、ワールドカップ6大会連続で選出されました。同代表のロベルト・マルティネス監督は、ベルギー代表監督時代だった2018年にはロシアワールドカップのベスト16では日本を3-2で撃破。試合終了間際の高速カウンターで日本のベスト8進出を阻みました。そのマルティネス監督は、今回規