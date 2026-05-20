政府が2026年の発足を目指す「防災庁」の設置関連法案が5月19日、衆院本会議で可決された。参院審議を経て今国会で成立する公算が大きく、災害対応の司令塔機能を担う新組織の設置に向け大きな節目を迎えた。国会で“防災”ヘルメット着用訓練この日の衆院本会議は、委員会で可決済みの法案採決を終えた後、防災用ヘルメット着用訓練が行われた。訓練は、大規模地震発生を想定して緊急地震速報を流し、森英介議長が議事中断を表明