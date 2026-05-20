歌手の氷川きよしが20日、都内で開催された「2026年JASRAC賞」贈呈式で、美空ひばりさん「川の流れのように」を歌唱した。【写真】力強い表情で「川の流れのように」を歌唱する氷川きよし日本音楽著作権協会（JASRAC）は同日、2026年JASRAC賞の受賞作品を発表。「川の流れのように」（作詞：秋元康作曲：見岳章音楽出版社：スカイラーク音楽出版）は銀賞を受賞した。「川の流れのように」は1989年に発表された美空ひばりさ