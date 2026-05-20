公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）は、侍ジャパン前監督で日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝65）の野球殿堂入りを記念したトークイベントを6月26日に開催すると発表した。現役時代にヤクルトでプレーした栗山CBOは12年から10年間、日本ハムで監督を務め、大谷翔平（現ドジャース）を二刀流選手として育て上げた。23年WBCでは侍ジャパンの監督を務め、チー