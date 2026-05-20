ドジャースの大谷翔平選手が4試合連続のマルチヒットです。首位攻防戦、激走も見せました。ドジャースはパドレスとの首位攻防3連戦中、前日の初戦を落として2位に転落。連敗は避けたい試合で、大谷選手が第1打席からヒットを放ちます。鮮やかな流し打ちで、6試合連続安打となる2ベースヒット。このチャンスにフリーマン選手が応えます。今シーズン第5号の、2ランホームランでドジャースが先制。この後、パドレスに逆転を許しますが