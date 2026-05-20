「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）卓球女子で五輪メダリストの石川佳純さん（３３）が同日サンディエゴで行われたメジャーリーグ「パドレス−ドジャース」の始球式に挑戦した様子を公開し、反響を呼んだ。投球では見事なノーバウンド投球を披露。美しいサウスポーのフォームから放たれたボールは捕手役の松井裕樹投手にノーバウンドで届いた。「この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーを