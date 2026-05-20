レインズインターナショナルが展開する牛角では、20日から6月24日までの期間限定で、『牛角元気祭り』割引キャンペーンを実施する。牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示することで、割引となる。【画像】安い…お得に飲める『牛角元気祭り』値段詳細同キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした「カルビ」や「ホルモン」が319円のほか、「生ビール」が209円、「ハイボール」や「レモンサワー」が319