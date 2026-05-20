◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館）西前頭13枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）は西前頭11枚目の金峰山（27＝高砂部屋）を押し出しで破り、連勝で2勝目をあげた。前日10日目に初白星を挙げ、幕内通算713勝で、日馬富士を抜いて単独8位に浮上していていた玉鷲。この日の勝利で稀勢の里に並ぶ通算714勝で7位タイとなった。