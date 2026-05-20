山田水産が販売する完全養殖ウナギのかば焼き。1匹入りの商品パッケージ（同社提供）ウナギの養殖、加工を手がける山田水産（大分県佐伯市）は20日、完全養殖のウナギを使った冷凍かば焼きを29日に発売すると発表した。完全養殖ウナギを一般の消費者向けに販売するのは世界初。同社運営の店舗「山田のうなぎうな骨らーめん築地本店」（東京・築地）での価格は1匹4500円とした。山田水産の公式オンラインショップでも販売す