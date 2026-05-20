記者会見する市民団体の久米慶典共同代表（左）ら＝20日午後、山口県岩国市発がん性が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）を巡り、山口県岩国市の市民団体は20日、米軍岩国基地（同市）に隣接する池から国の指針値を超える値が検出されたと発表した。団体は基地の機能強化に反対しており、2024年から計4回調査を実施。毎回指針値超えの値が出ているとして、久米慶典共同代表（70）は「恒常的な汚染だ」と話した。過去に基地でP