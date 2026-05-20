アメリカのトランプ大統領は19日、度々、軍事攻撃をも示唆しているキューバについて、「外交合意は可能」との認識を示しました。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団の質問に応じ「外交合意は可能だと思うか？」と聞かれたのに対し「そう思う」と答えた上で、「キューバは破綻国家だ。キューバは支援を必要としており、我々はそれに応じるだろう」と持論を展開しました。さらに、「レジームチェンジ＝体制転換の有無に関わらず