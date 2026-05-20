歌手氷川きよし（48）が20日、都内で行われた「2026年JASRAC賞」に参加し、銀賞（第2位）となった美空ひばりのヒット曲「川の流れのように」を歌唱した。氷川は「子どものころからずっとひばりさんの歌を耳にして生きてきました。今日はこういう場所に出させていただいて、歌を聞いていただけるのが大変うれしいです。たくさんの人が、ひばりさんの歌から生きる力をもらってきました。私もその1人です。言葉の1つ1つに説得力があ