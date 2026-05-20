◇東都大学野球最終週第2日東洋大6―5中大（2026年5月20日神宮）東洋大の3番・山田隼内野手（4年＝木更津総合）のバットが最下位確定の危機を土壇場で救った。9回に代打攻勢から1点差を追いつき、なお1死満塁から左前へサヨナラ打。ナインの手荒い祝福に照れると「低めのカットボールだったけどうまく拾えた。劣勢でも下級生が頑張っていたので4年の自分がカバーできた」とまくしたてた。井上大監督も満足そうに選手を見