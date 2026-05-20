20日、参議院憲法審査会で、れいわ新選組・奥田ふみよ議員が、本題に入る前に、怒りの“抗議”をした。【映像】奥田議員、怒りの“猛抗議”の瞬間（実際の様子）奥田氏は発言の冒頭で「前回の憲法審査会において、議員の表現の自由を制限するような発言があり、看過できない重大な問題があるために意見を述べさせて頂きます」と切り出すと、「日本維新の会の松沢成文議員から、私が『憲法を守らないものが憲法改正を口にするな