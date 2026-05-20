19日に発生した三重県津市の山林火災。通報から24時間以上経ったいまも、消火活動が続いています。 【写真を見る】｢不安で夜も眠れなかった｣ 三重･津市の山林火災 24時間以上鎮火せず 夜通しで…消火活動続く （西島新カメラマン）「三重県津市の美杉町です。炎が上がっています」 火事が起きたのは、津市美杉町。町のほとんどが森林で、古くから林業が盛んな場所です。 19日午後3時20分ごろ、「山から煙が見える」などの119番