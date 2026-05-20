高市総理大臣と野党各党のトップによる党首討論が今の国会で初めて行われ、中東情勢を踏まえた経済対策などを巡り、論戦が交わされました。党首討論は20日午後3時に始まり、国民民主党の玉木代表は高市総理に対し、経済対策のための補正予算案の編成について見解をただしました。国民民主党・玉木代表：3兆円程度の補正予算を速やかに編成すべきだと思いますが、高市内閣の補正予算編成に向けた方針を伺います。高市総理：規模感、