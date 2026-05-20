タレント松本明子が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役とされる16歳の高校生4人が逮捕されたことをうけ、犯罪の低年齢化を危惧した。この事件では実行役の高校生の上に、指示役として逮捕された竹前海斗容疑者と竹前美結容疑者の夫婦がいたとされる。2人目に逮捕された高校生が夫婦と接点があり、最初と3番目に逮捕された高校生を誘ったとみられ