カシオ計算機は、「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド“earU（イアユー）”を立ち上げ、第一弾製品としてオープンイヤー型ヒアリングアシストイヤホン『ER-100』を5月28日に発売する。 【画像あり】耳を塞がないイヤーカフ・アクセサリーを付けた本体外観 “earU”は、電子楽器などで培った音のデジタル制御技術を活用したブランド。第一弾となる『ER-100』は、耳をふさがないカフ型形状を