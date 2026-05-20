アップルは、映像配信サービス「Apple TV」で、MLBの公式戦「フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャース」を5月30日11時15分（日本時間）からライブ配信する。 フィリーズ対ドジャース戦は、MLBの注目試合を世界各国へ毎週金曜日に届ける企画「フライデーナイト ベースボール」第5シーズンの一環として配信。 現地時間毎週金曜日に世界各国へ