北中米ワールドカップを戦うサッカー日本代表が“まさかのグッズ展開”だ。ワンピース、鬼滅の刃、エヴァンゲリオンなど人気タイトルが目白押しの『一番くじ』に森保ジャパンが登場。公式Xには「選手のサインが入ったアイテムや試合応援グッズ、選手のマスコットなど」と明記され、全ラインナップが紹介されている。これを受け、SNS上にはファン・サポーターによる興奮のコメントもあった。 「こ、これは最高じゃないで