ＪＲ北海道は５月２０日、工事を進めている札幌駅のリニューアルの概要を発表しました。札幌駅は高架化から３５年以上が経ち、設備の老朽化が進んでいます。今回のリニューアルでは、コンコースのデザインが一新されます。東コンコースは、新幹線札幌駅や、北５西１・２エリアの再開発ビルにつながる通路として、未来を感じられる空間に生まれ変わります。 （山本記者）「利用者が多く行き交うこちら