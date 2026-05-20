新幹線の札幌延伸工事の入札をめぐり、談合の疑いがあるとして公正取引委員会は２０２６年５月２０日も関係先に立入検査に入りました。専門家は「開業時期に影響する可能性がある」と指摘しています。（山岡記者）「公正取引委員会は５月１９日に引き続き、５月２０日も鉄道運輸機構に立ち入り検査に入っています」談合の疑いがあるとして５月１９日に引き続き、公正取引委員会の立ち入り検査を受けているのは「鉄道