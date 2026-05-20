りかしんの動画が注目を浴びた(C)Getty Imagesフィギュアスケート・アイスダンスで紀平梨花とパートナーを組む西山真瑚が、自身のインスタグラムで紀平が氷上で倒立する動画を公開し、注目を浴びている。【動画】紀平梨花が氷上で倒立する姿も…“りかしん”をチェック西山は「クリケット仕込みのジャンプ、りか様と跳び方似てて光栄」と綴り、カナダ・モントリオールで練習する様子を投稿。紀平が氷上で倒立し、西山が支える