21日、薩摩地方は朝から夕方にかけて雨で、昼ごろがピークとなり雷を伴って激しく降る恐れがあります。大隅地方も朝から夜まで雨で、昼ごろには雷を伴い非常に激しく降る見込みです。種子島・屋久島地方は昼ごろから夕方に雨となり、昼前後は強い雨に注意が必要です。奄美地方は午前に晴れ間がありますが、次第に雲が広がり、夜は雨の予想で落雷など急な天気の変化に警戒が必要です。20日午前11時46分ごろ地震が発生し、