河本結からファンに向けて嬉しい報告があった(C)Getty Images女子ゴルファーの河本結が5月19日、自身のXを更新し、ベストドレッサー賞の賞金でファンに向けて「プレゼントを作成中です」と報告した。【写真】河本結がメジャー優勝を報告実際の投稿をチェック27歳の河本はXで「いつも応援ありがとうございます 先週のベストドレッサー賞でいただいた賞金で応援してくださっているみなさんにちょっとしたプレゼントを作成中で