福井県にある曹洞宗永平寺で2025年7月、当時、修行僧だった男が禅の研修を受けていた女子高校生に対し、わいせつな行為をしたとして、19日、逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、当時、永平寺の修行僧で、現在、茨城県那珂市に住む26歳の男です。男は2025年7月、泊まり込みで禅の修行などを行う宿泊参禅研修を受けるため、愛知県から永平寺を訪れていた女子高校生14人に対して、衣服の上から体を触るなどのわい