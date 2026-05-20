歌手の堀ちえみさんが5月17日、自身のブログを更新。理容室で顔剃りを受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】月に1度理容室で顔剃り「そのあとのお顔のマッサージも、気持ち良すぎてうとうと。スッキリモチモチ。しっとりお肌です！！！感謝」堀さんは「床屋さんでシェービング！」と綴り、行きつけの理容室で月に1度、顔剃りの施術を受けていることを明かしました。顔剃りは理容室のお母さんが担当