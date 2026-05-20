野球の世界大会WBC＝ワールドベースボールクラシックで有料のネットフリックスが中継を独占し、契約者以外が視聴できなかったことを受け、スポーツ庁と総務省はきょう（20日）、スポーツを見る機会の確保について検討する会議の第1回目の会合を開きました。3月のWBCでは有料のネットフリックスが試合を独占で配信し、テレビの地上波では中継されませんでした。過去にもABEMAがサッカーワールドカップを独占配信していて、スポーツ